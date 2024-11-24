الرياضة - 07:56 - وزير الرياضة: 20.5 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء منشآت رياضية خلال 8 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:56 مساءً - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن الـ8 سنوات الماضية قد شهدت تطوير وإنشاء العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بتكلفة إجمالية بلغت 20.5 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الرياضة مع أعضاء الوفد الألماني من الصحفيين والإعلاميين والخبراء بمجال الشباب، الذي يتواجد حاليًا في مصر، وذلك ضمن فعاليات برنامج التبادل الثقافي مع الصحافة الشبابية الألمانية.

وأضاف صبحي أنه تم خلال الـ8 سنوات الماضية أيضًا بناء الشباب المصري من خلال إتاحة 130 مليون فرصة وبرنامج للشباب متنوعة ما بين التدريب والتأهيل وفرص للعمل، والعديد من البرامج المختلفة والمتنوعة على مدار السنوات الماضية.

وتابع "حققنا المعادلة الصعبة بالوزارة من خلال تحقيق وتقديم كل ما يهم الشباب من برامج تأهله ليصبح كادرًا مستقبليًا متميزًا، وأننا نضع في رؤيتنا بالوزارة بأن نكون أدوات للشباب والأسر للاهتمام بصحتهم ولياقتهم من خلال توفير العديد من الأنشطة والبرامج الرياضية".

وأوضح أن القيادة السياسية بمصر حققت المزيد من النجاحات بمختلف الأصعدة خلال العشر سنوات الماضية، وحرص الوزير على التقاط صورة تذكارية مع أعضاء الوفد وفريق العمل من الوزارة.

من جانبه.. أشاد الوفد الألماني بفكرة المبادرة، متمنيًا أن يتم التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات بين الشباب المصري والألماني خلال الفترات المقبلة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز وزيادة التعاون بين البلدين، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة من جانب الوزارة في مجال تعزيز التعاون الدولي على الصعيد الأوروبي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مشروعات الدولة والجهود المبذولة لتمكين الشباب تكنولوجيا من خلال استعراض التطبيقات المبتكرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم برامج شبابية ورياضية.

كما قام الوفد الألماني بزيارة العديد من الصحف القومية المصرية، بالإضافة إلى زياراتهم للمعالم السياحية بمصر.. وتم تنفيذ الزيارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "العلاقات العامة والخارجية"، والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني "الإدارة العامة للبرلمان" وبالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال ومكتب مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.