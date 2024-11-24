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تجنب الانزلاق لحرب إقليمية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع ممثلي الإعلام الكويتي(صور) - أخبار كلمتك

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تجنب الانزلاق لحرب إقليمية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع ممثلي الإعلام الكويتي(صور) - أخبار كلمتك

تجنب الانزلاق لحرب إقليمية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع ممثلي الإعلام الكويتي(صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم  لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام الكويتية والأجنبية خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة. 

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 الدورة ١٤ من اللجنة العليا المشتركة

استعرض الوزير عبد العاطي مجمل جوانب الزيارة التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، واللقاءات التي عقدها مع كبار المسئولين الكويتيين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث تناول أهم الموضوعات التي تم مناقشتها، مشيرًا إلى أنه كان هناك تركيزًا على الجوانب السياسية والاقتصادية في العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى الترتيبات لعقد الدورة ١٤ من اللجنة العليا المشتركة بالكويت برئاسة وزيري الخارجية. 

كما أبرز وزير الخارجية ما تم التوافق بشأنه بين الجانبين سواء فيما يتعلق بالشق الثنائي، أو على صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية

‏‎وشهد اللقاء الإعلامي قيام وزير الخارجية بالرد على الاستفسارات التي طرحها الصحفيين، وذلك اتصالًا بأوجه التعاون الثنائي بين مصر والكويت، بالإضافة إلى مواقف البلدين إزاء أبرز الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمل على خفض التصعيد من أجل تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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