متطرف وفقد ابنه بحرب غزة، من هو يحيئيل لايتر سفير الاحتلال الجديد لدى أمريكا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - أعلن الكيان الصهيوني، اليوم الأحد، الموافقة على تعيين يحيئيل لايتر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سفيرا لدولة الاحتلال لدى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "وافقت الحكومة بالإجماع على تعيين يحيئيل لايتر سفيرا لدى الولايات المتحدة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في التاسع من نوفمبر الجاري، تعيين مساعده السابق يحيئيل لايتر، سفيرًا لدى واشنطن، خلفًا لمايك هرتسوج، الذي سينهي مهامه رسميًا في 20 يناير المقبل.

معلومات عن يحيئيل ليتر

يحيئيل لايتر يعد مقرب بشكل كبير من الحزب الجمهوري الأمريكي وكان أحد قادة مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "يشع" في تسعينات القرن الفائت.

وهو أيضا عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ويعمل حاليا مستشارا استراتيجيا لمراكز أبحاث إسرائيلية.

وبحسب موقع «مونت كارلو»، ونقلا عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قتل ابن لايتر ويدعى "موسى" في قطاع غزة في نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يتولى لايتر منصبه الجديد بعد تنصيب ترامب العام المقبل، وذلك خلفا للسفير مايك هرتسوج شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج الذي تم تعيينه في العام 2021.

وينظر إلى لايتر على أنه أحد أشد المنتقدين لسياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وانتقد في يناير في مقابلة مع قناة "توف" الإسرائيلية الخاصة "الضغوط الأمريكية" خلال العدوان على غزة.

معروف بمواقفه اليمينية ودعمه للاستيطان بالضفة الغربية

ولايتر معروف بمواقفه اليمينية ودعمه للاستيطان بالضفة، ويعد تعيينه سفيرًا لدى الولايات المتحدة -وفق مراقبين- دليلًا على تصاعد مكانة المستوطنين في المنظومة الرسمية بإسرائيل، في ظل الحكومة الحالية التي يقودها سياسيون يصنفون بأنهم من اليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن نتنياهو عيّن "مؤيدًا متشددًا للحرب على غزة وداعمًا قديمًا للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة" سفيرًا له لدى الولايات المتحدة بينما تستعد إسرائيل للإدارة القادمة لترامب.

وُلد في ولاية بنسلفانيا الأمريكية وهاجر إلى إسرائيل قبل أربعة عقود

وأشارت الصحيفة إلى أن لايتر وُلد في سكرانتون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وهاجر إلى إسرائيل قبل أربعة عقود.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ينتمي لايتر إلى مراكز سياسية محافظة، بما في ذلك مركز القدس للشؤون العامة ومنتدى كوهيليت.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" أيضًا أنه كان عضوًا سابقًا في رابطة الدفاع اليهودية التي أسسها الحاخام اليميني المتطرف "مائير كاهانا" التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية بسبب سلسلة من الهجمات والاغتيالات.

ويعد لايتر أحد مؤسسي صندوق إسرائيل الواحدة، الذي يجمع الأموال للمستوطنين، كما دعا إلى ما أسماه بـ"السيادة الإسرائيلية النهائية" على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو الموضوع الذي من شأنه أن يثير المخاوف بشأن الضم المحتمل لهذه الأراضي من قبل حكومة نتنياهو، وفق ما ذكرت "ذا جارديان".

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