خبيرة مصرفية تكشف موعد خفض الفائدة وأسباب تحرك سعر الدولار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - كشفت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، عن موعد قيام البنك المركزي المصري بخفض لـأسعار الفائدة بعد تعويم مارس الماضي.

تفكير البنك المركزي

وقالت خلال مداخلة هاتفية بقناة "العربية بيزنس": ليس من المتوقع إقبال البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة حتى الربع الأول من 2025.

موعد أول خفض لأسعار الفائدة

وتوقعت سهر الدماطي، إقبال البنك المركزي على أول خفض لأسعار الفائدة ما بين الربع الأول والربع الثاني مع عام 2025.

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تحرك سعر الدولار في البنوك

وبشأن تحرك سعر صرف الدولار في البنوك، علقت: "لست قلقة من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في ظل تطبيق سعر صرف مرن، ولكن هناك أسباب لذلك متعلقة بدخول موسم رمضان وفتح اعتمادات وشراء مواد أساسية وبالتالي يكون هناك طلب زيادة على الإستيراد، إلي جانب تقفيل الشركات لأرباحها بنهاية العام ما يزيد الطلب على الدولار.

وأشارت إلي أن البنك المركزي أتاح للبنوك توفير العملة لاستيراد السلع غير الأساسية وهو ما يؤكد توافر العملة الصعبة وخاصة الدولار.



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