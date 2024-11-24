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"معلومات الوزراء" يرصد مستهدفات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

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"معلومات الوزراء" يرصد مستهدفات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يرصد مستهدفات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “12 مليون مواطن تستهدفهم المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل”.

منظومة التأمين الصحي الشامل

تستهدف المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل 12 مليون مواطن، وستتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء.


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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