"معلومات الوزراء" يرصد مستهدفات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “12 مليون مواطن تستهدفهم المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل”.

منظومة التأمين الصحي الشامل

تستهدف المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل 12 مليون مواطن، وستتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء.





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.