صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

صحفي يتحدث عن سياسة الانحناء الحوثية والخطاب التحريضي - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

قريبا، الوثائقية تعرض لقاء مع محمد رحيم سجلته قبل 9 أيام من رحيله - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

جنش رجل مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

قبل مباراة ستاد أبيدجان، تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية الإيفوارية - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثالثة - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الدفع بتعزيزات عسكرية من قبل هؤلاء واندلاع معارك ضارية وسقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

زد ومودرن سبورت يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زد ومودرن سبورت يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

زد ومودرن سبورت يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - تعادل فريق زد إف سي مع نظيره مودرن سبورت سلبيا بدون أهداف في  المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الأحد، على ستاد السلام بالقاهرة، في ختام الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وأهدر فريق زد ركلة جزاء عن طريق لاعبه علي جمال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

0215a26d3e.jpg

تشكيل مودرن سبورت أمام زد في الدوري 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمود دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، ابراهيم أجاسا.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، طارق سيد، محمود رزق، محمد نصير، ايبا.

تشكيل زد أمام مودرن سبورت بالدوري 

وحاء تشكيل زد لمواجهة مودرن سبورت كالتالي: 

8d146a5b28.jpg

ترتيب مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يحافظ فريق مودرن سبورت علي تواجده في المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت وزد، بينما يتواجد زد في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين عقب الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

حكام مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري 

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:29 - إصابة مدير مستشفى كمال عدوان وعدد من الكوادر الطبية إثر قصف إسرائيلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق