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السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس كولومبيا - أخبار كلمتك

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السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس كولومبيا - أخبار كلمتك

السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس كولومبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:17 مساءً - استقبلت السيدة انتصار السيسي، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا فيرونيكا ألكوسير جارسيا.

وكتبت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شرفت اليوم باستقبال السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا، مضيفة: «إن زيارتها تعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا، وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا».

السيدة انتصار السيسي وقرينة رئيس كولومبيا
السيدة انتصار السيسي وقرينة رئيس كولومبيا
السيدة انتصار السيسي وقرينة رئيس كولومبيا
السيدة انتصار السيسي وقرينة رئيس كولومبيا

وتابعت السيدة انتصار السيسي: «أرحب بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، وأتمنى لها إقامة مميزة في أرض الكنانة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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