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الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على ليجانيس بهدف مبابي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على ليجانيس بهدف مبابي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على ليجانيس بهدف مبابي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - الدوري الإسباني، تقدم فريق ريال مدريد على نظيره ليجانيس بنتيجة 1-0 في الشوط الأول، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

جاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 43.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

في حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي- روديجر- راؤول أسينسيو- فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا - سيبايوس -أردا جولر.

في خط الهجوم:  فينيسيوس جونيور -كيليان مبابي- جود بيلينجهام.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس

تذاع مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD3.

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، وتراجع ريال مدريد للمركز الثاني بعدما تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز أمام ألافيس بهدفين لهدف.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ 34 نقطة، حيث حقق تعادل أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما بالجولة ذاتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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