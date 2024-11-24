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شاهد بالصور .. وصول هذا الأمر إلى تعز - أخبار كلمتك

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شاهد بالصور .. وصول هذا الأمر إلى تعز - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. وصول هذا الأمر إلى تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - كلمتك: خاص


 

وصلت معدات تخطيط الشوارع الى منطقة الحوض وسط مدينة تعز

وافاد مواطنون انه يتم الآن عملية سكب الرنج والخلط وسط المكائن وبعدها يبدأ العمل0e068bb0d4.jpg355f726b85.jpgb44feca43e.jpgdd3f7df666.jpg

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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