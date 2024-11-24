توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

يتوقع ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحيانا على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، صنعاء، والمحويت وذمار وصعدة، ومرتفعات تهامة وحضرموت وشبوة وأبين.

وأكد أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً وتتشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال خلال ال٢٤ ساعة القادمة.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حث سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة السحب المنخفضة الكثيفة والضباب أو هطول الأمطار.