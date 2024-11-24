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توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

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توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة في هذه المحافظات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:58 صباحاً - كلمتك/ خاص

يتوقع ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحيانا على محافظات (لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، صنعاء، والمحويت وذمار وصعدة، ومرتفعات تهامة وحضرموت وشبوة وأبين.

وأكد أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً وتتشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال خلال ال٢٤ ساعة القادمة.

وحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، كما حث سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة السحب المنخفضة الكثيفة والضباب أو هطول الأمطار.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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