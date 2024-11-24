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باسكال مشعلاني تكشف أسباب هبوط الأغنية العربية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 12:46 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن رأيها في حال الساحة الغنائية في الفترة الحالية، مشيرة إلى تراجع مستوى الأغنية العربية في الآونة الأخيرة بسبب استسهال الكلمات والمحتوى.

وأكدت أن ظهور وسائط عديدة ساهمت في هذا التراجع، حيث أصبح من السهل لأي شخص أن يقدم نفسه كـ "مطرب"، ما أسهم في انتشار الأغاني الهابطة. 

باسكال مشعلاني تكشف أسباب هبوط الأغنية العربية 

وقالت باسكال مشعلاني لـ كلمتك: "بدون شك، الأغنية العربية شهدت استسهالًا وتراجعًا في الفترة الأخيرة لأسباب عدة، من أبرزها ظهور وسائل الإعلام الحديثة التي تفتقر إلى الضوابط والمعايير. فبالمقارنة مع الفترات السابقة، حيث كان التليفزيون والإذاعة هما الوسيطين الرئيسيين لظهور الأغاني والمطربين الجدد، كان هناك رقابة تضمن الحفاظ على مستوى الكلمات والمحتوى، وهو ما نفتقده الآن."

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد جعلت من الممكن لأي شخص أن يصبح مطربًا، وأي كلمات يمكن أن تُقبل دون محاسبة، قائلة: "في زمن السوشيال ميديا لم يعد هناك ضابط أو رابط، وأصبح من السهل تقديم أي نوع من المحتوى دون مراعاة المعايير أو الذوق العام."

من جهة أخرى، عبَّرت باسكال عن رأيها في الطريقة التي تحاول بعض الفنانات جذب الأنظار إليها، مؤكدة أن الصوت والأداء هما الأهم في نجاح أي فنانة. وأضافت: "المطربة يجب أن تركز على الصوت والأداء والمحتوى الذي تقدمه، لأن هذا هو ما يخلد اسمها في الذاكرة. أما المبالغة في العري فهو أسلوب لا يمت للمواهب الحقيقية بصلة، بل هو محاولة لصرف الأنظار عن ضعف الموهبة، وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساهن الجمهور." 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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