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‏‎حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد - أخبار كلمتك

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‏‎حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد - أخبار كلمتك

‏‎حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: إن التهديدات الإسرائيلية على العراق لن تؤثر على مقر انعقاد القمة العربية المقررة فى بغداد، موضحًا أن وفدًا من الامانة العامة سيذهب إلى هناك قريبًا للتنسيق بشأن ترتيبات القمة.

زكي: التهديدات الإسرائيلية للعراق تمثل امتدادًا لانتهاكات الاحتلال للشرعية الدولية 

واعتبر زكي، فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بالأمانة العامة اليوم الأحد، أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تمثل امتداد لانتهاكات الاحتلال للشرعية الدولية والتجاهل التام لقرارات مجلس الامن.

زكي: استمرار حالة التعنت الإسرائيلي تنذر باندلاع حرب إقليمية شاملة

وحذر زكى جراء استمرار حالة التعنت الاسرائيلى التي قد تنذر باندلاع حرب اقليمية شاملة فى ضوء الاتساع الكبير فى نطاق العدوان. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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