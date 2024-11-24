وزير التموين: توفير بدائل السلع التموينية بمنافذ الشركة العامة بأسعار عادلة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 04:05 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية

وتأسست الشركة العامة لتجارة الجملة عام 1975، وهي واحدة من الشركات الوطنية الرائدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المصري من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مناسبة.

بدأت الجولة بزيارة ميدانية للفرع، حيث اطلع المسؤولون على مختلف مراحل العمل داخل مخزن الشركة، بما في ذلك عمليات التخزين والتوزيع للسلع الأساسية.

أسعار السلع بفروع الشركة العامة للجملة

واستعرض العاملون بالفرع الآلية المتبعة في توزيع السلع التموينية البديلة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى توفير بدائل للسلع التموينية للمواطنين بأسعار عادلة.

ويطرح الفرع عدد من السلع الأساسية، أبرزها: الأرز، والسكر، والزيوت، والمعلبات، والمنتجات غير الغذائية: بما في ذلك المنظفات، والأدوات المنزلية، والمنتجات الصحية، والسلع البديلة للتموين، التي تم توفيرها ضمن المنظومة الجديدة للتوزيع الحكومي، والتي تتضمن سلعًا مختلفة مثل المعكرونة والحبوب والأرز، بأسعار مدعمة.

زيادة فروع منافذ التموين بالمحافظات

وأشاد وزير التموين ومحافظ الغربية بالنمو الكبير الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع شبكة فروعها لتلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

وقد تم التطرق إلى خطط الشركة المستقبلية لتوسيع نطاق عملها وزيادة عدد المنافذ في المحافظات المختلفة لتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للجميع.

كما تمت مناقشة أهمية تحسين الخدمات اللوجستية في عمليات التخزين والتوزيع، لضمان وصول السلع بسهولة للمواطنين وفي الوقت المناسب، مع التركيز على الجودة ومواصفات السلع المعروضة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قائلًا:تعد الشركة العامة لتجارة الجملة من أبرز الشركات الوطنية التي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقرار السوق المحلي، ونحن نعمل على تعزيز دورها وزيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

توفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن

ومن جانبه، صرح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قائلًا: "نفتخر بوجود فروع الشركات الكبرى مثل الشركة العامة لتجارة الجملة في محافظة الغربية، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في المراكز والمدن، فتُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.”

وأكد وزير التموين ومحافظ الغربية على ضرورة تكثيف الجهود لمواصلة تحسين خدمات التوزيع وتوسيع نطاق الشركة العامة لتجارة الجملة لتلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق، مع تعزيز الجودة وضمان استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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