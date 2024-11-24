رئيس الوزراء يشهد غدًا افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، والذي يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.

ويُعد الملتقى منصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصناعة، ويهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى حضور عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والخبراء الصناعيين، إلى جانب ممثلي الشركات المحلية والعالمية، لبحث فرص التعاون واستعراض الحلول الصناعية الحديثة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في إطار رؤية مصر 2030.

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