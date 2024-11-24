ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث حول دمج الصناعة بالبحث العلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:49 مساءً - يعقد المركز القومي للبحوث ورشة عمل حول "دمج الصناعة مع البحث العلمي لإيجاد بدائل صديقة للبيئة للمنتجات المستوردة بخامات محلية"، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر الجاري.

تأتي هذه الورشة تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز، وإشراف الدكتور شريف زين العابدين أحمد، القائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، ورئاسة الدكتورة ريهام مصطفى محمد خطاب، رئيس قسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بالمعهد.

مستقبل صناعة السيراميك والطلاء في مصر

وتستهدف الورشة، التي تُعقد بقاعة الدكتور هاني الناظر بالمركز، مناقشة أحدث التطورات في مجال السيراميك والمواد المتقدمة وتطبيقاتها المتنوعة، بما في ذلك التطبيقات التكنولوجية للسيراميك والمواد الحيوية والتطبيقات الطبية، كما ستتناول الورشة مستقبل صناعة السيراميك والطلاء في مصر، وآليات حماية الملكية الفكرية من خلال براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.

ويجتمع في هذه الورشة نخبة من الخبراء والأساتذة من المركز القومي للبحوث وجامعات مصرية مختلفة، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، والوصول إلى حلول مبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وتهدف الورشة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

تشجيع الابتكار: من خلال تبادل الأفكار والرؤى بين الباحثين والصناعيين.



تطوير المنتجات المحلية: بالاعتماد على المواد الخام المتاحة محليًا وتقنيات التصنيع الحديثة.



حماية البيئة: من خلال إنتاج بدائل صديقة للبيئة للمنتجات المستوردة.



تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة: لبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

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