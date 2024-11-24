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في الظهور الأول لـ أموريم، اليونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيبسويتش تاون (صور) - أخبار كلمتك

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في الظهور الأول لـ أموريم، اليونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيبسويتش تاون (صور) - أخبار كلمتك

في الظهور الأول لـ أموريم، اليونايتد يسقط في فخ التعادل أمام إيبسويتش تاون (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 2، وأدرك هاتشينسون هدف التعادل لفريق أيبسويتش تاون في الدقيقة 43.

وتعد مباراة اليوم هي الظهور الأول للمدرب روبن أموريم مع فريقه مانشستر يونايتد.

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تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو، ماركوس راشفورد.

فيما جلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من: بايندير، مالاسيا، لوك شاو، ماينو، ماونت، أوجارتي، أنتوني، هويلوند وزيركزي.

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد المصري سام مرسي أساسيا وشارك في المباراة بشكل كامل. وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

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ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يملك إيبسويتش تاون 9 نقاط في المركز التاسع عشر

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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