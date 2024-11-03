تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

بدوي يبحث مع وفد أتون الكندية جهود التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ينعيان شقيقة شيخ الأزهر - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

وزير الشباب والرياضة يزور محافظة شمال سيناء - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

اليوم، منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل التوجه لمطار القاهرة - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

شرطة عتق تنظم سوق العسل بشكل فعال (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «لا ألم ولا راحة».. هيدي كرم تتحدى نفسها بتدريبات شاقة في الجيم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي قبل عقد المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي قبل عقد المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي قبل عقد المؤتمر الصحفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:15 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمديرة صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي، قبل عقد المؤتمر الصحفي اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولى لمصر.

وكانت مدير عام صندوق النقد الدولى قد أوضحت فى تصريحات له من قبل أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات فى غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التى تشهد صراعات فى منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن التوترات فى منطقة الشرق الأوسط أثرت على الاقتصاد المصرى حيث خسرت 70% من إيرادات قناة السويس بسبب حرب غزة.

اقرأ أيضاً
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون هيئة الشرطة

رئيس دفاع النواب: قانون هيئة الشرطة سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق