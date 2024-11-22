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مصطفى بكري يحبس دموعه خلال حديثه عن الرئيس السيسي.. اعرف السبب - أخبار كلمتك

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مصطفى بكري يحبس دموعه خلال حديثه عن الرئيس السيسي.. اعرف السبب - أخبار كلمتك

مصطفى بكري يحبس دموعه خلال حديثه عن الرئيس السيسي.. اعرف السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن السيسي رئيس وزعيم وقائد وطني تاريخي، والتاريخ سينصف هذا الرجل مهما ادعى العملاء والأفاقون والمنافقون، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي أراد البعض أم لم يرد قائداً وطنياً نزيه وشريف.

وتحدث مصطفى بكري عن أصعب فترة مرت بها مصر منذ 2011، حتى 2013، وكيف أن الرئيس السيسي تحمل ما لا تتحمله الجبال من أجل الحفاظ على وحدة البلد وعدم انهيارها، في وقت كانت فيه الدول حولنا تتساقط واحدة تلو أخرى فيما قيل أنه الربيع العربي، وتسائل مصطفى بكري قائلا إنه:"لم يكن هناك حياة ولا كان في بلد.

وبينما حاول مصطفى بكري حبس دموعه من الإنفعال تسائل مصطفى بكري، لماذا لا نساند هذا الرجل؟، انتوا حاسين بالإحساس ده ولا مش حاسين؟، مؤكداً أن الأزمات محيطة بالرئيس السيسي وخاصة الأزمات الخارجية لها تاثير على الدولة المصرية.

ووجه مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" رسالة إلى الرئيس السيسي:"أنت الإنسان الوطني هون على نفسك ياريس لأننا نحتاجك ونحتاج لوطنيتك ولدورك ولقيادتك، أقول لك ياريس هون على نفسك لأن احنا عايزينك لأنك قائد نثق فيه"، موضحاً أن التاريخ سينصفك على الرغم من كل الظلم الذي تعرضت له،.. استلمت البلد ياريس من غير بنية تحتية وكل يوم بكتشف بنية تحتية جديدة،.. والله لولا الكباري والطرق لم يكن يوجد استثمار في البلد نحن اليوم أمام بلد جديدة وحياة جديدة".

وأوضح مصطفى بكري، أن الرئيس أضاف للزراعة 4.5 مليون فدان و485 ألف فدان في توشكا، وغير صحراء ويحيي بلد، منوهاً:"شوفوا العاصمة الإدارية والعلمين بعد 4 سنوات، مضيفاً، أنا شاهدت ونزلت قرى الصعيد ووقفت على جودتها من خلال حياة كريمة، معقباً:" لم نكن نجد مياه شرب والصرف الصحي، ومفيش رئيس دولة في العالم عمل مشروع حياة كريمة للقرى، منوهاً:"الرئيس السيسي كان بيسابق الزمن".

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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