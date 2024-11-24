الدوري المصري، تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا كليوباترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة الكابتن محمد يوسف، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري المصري.

يحل سيراميكا كليوباترا في مباراة اليوم ضيفًا ثقيلًا على حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على أرض استاد المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري

تشكيل حرس الحدود لمواجهة سيراميكا

ويبدأ فريق حرس الحدود مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل يضم كل من

وجاء تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة – كواسي إيسو - إبراهيم عبد الحكيم

الوسط: إيزي إيميكا – عمر فتحي – محمد أشرف "روقا" - محمد مصطفى

الهجوم: محمود أبو جودة – تريسور كارديولا

تشكيل سيراميكا أمام حرس الحدود

وجاء تشكيل فريق سيراميكا لمواجهة حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

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