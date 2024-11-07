مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

آصف رحمن، قصة جاسوس اخترق حصون المخابرات الأمريكية - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة مؤلمة للحوثيين - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

محمد سعد يظهر بـ"لوك" مختلف في فيلم "الدشاش" - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - أصدر المهندس يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قرارًا بتكليف  خالد عطوة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والعضو المنتدب التنفيذي لها خلفًا للمهندس إبراهيم فوزي الذى تم توجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية


جدير بالذكر أن خالد عطوة كان يشغل منصب مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق