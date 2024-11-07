خالد عطوة رئيسًا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:23 مساءً - أصدر المهندس يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران قرارًا بتكليف خالد عطوة للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والعضو المنتدب التنفيذي لها خلفًا للمهندس إبراهيم فوزي الذى تم توجيه الشكر له على جهوده خلال الفترة الماضية.

خالد عطوة رئيسًا لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية



جدير بالذكر أن خالد عطوة كان يشغل منصب مساعد رئيس قطاع الشئون التجارية للمحطات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ثم مستشارًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.