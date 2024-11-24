توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

توقف سائقو الشاحنات في هذا المكان - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

السعودية توقف استيراد الاسماك من اليمن خوفا من هذا المرض - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«ارتدوا الملابس الشتوية».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لبحث سبل التعاون الديني - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

الضرائب: إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم الاستثمار والتوسع الاقتصادي - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تتواصل مع أسرة محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

سيناريو واحد لتأهل منتخب مصر للشباب إلى أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - الطقس.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن والعواصم بمحافظات مصر.

الطقس

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الطقس وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم بارد في الصباح الباكر وليلًا، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة النهار.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حالة الطقس الآن

وقالت الأرصاد الجوية إن تشهد البلاد، اليوم الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات، وهناك نشاط رياح يزيد من الإحساس بالبرودة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس في القاهرة

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد أن هناك اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ 6) أمتار وعلى الأحمر (3-4 ) أمتار.

حالة الطقس

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 29 نوفمبر 2024، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفى الصباح الباكر

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

- القاهرة 15 22.

- العاصمة الإدارية 14 23.

- 6 أكتوبر 14 23.

- بنها 15 22.

- كفر الشيخ 14 20.

- المنصورة 15 21.

- الزقازيق 15 21.

-طنطا 15 21.

- الاسماعلية 15 21.

- السويس 14 22.

- سانت كاترين 06 19.

- المنيا 12 23.

- أسيوط 13 25.

- سوهاج 14 28.

- الأقصر 14 30.

- أسوان 15 28.

- طابا 16 23.

- شرم الشيخ 19 26.

- الإسكندرية 14 19.

- العلمين 14 20.

- مطروح 15 20.

- شلاتين 18 29.

- حلايب 19 26.

اقرأ أيضاً
مائل للبرودة نهارا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

حالة الطقس لمدة أسبوع.. الأرصاد تعلن عن توقعاتها

«أمطار وشبورة على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق