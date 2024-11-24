انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - الطقس.. أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن والعواصم بمحافظات مصر.

الطقس

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حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم بارد في الصباح الباكر وليلًا، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما مائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة النهار.

حالة الطقس الآن

وقالت الأرصاد الجوية إن تشهد البلاد، اليوم الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات، وهناك نشاط رياح يزيد من الإحساس بالبرودة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد أن هناك اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ 6) أمتار وعلى الأحمر (3-4 ) أمتار.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 29 نوفمبر 2024، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا وفى الصباح الباكر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

- القاهرة 15 22.

- العاصمة الإدارية 14 23.

- 6 أكتوبر 14 23.

- بنها 15 22.

- كفر الشيخ 14 20.

- المنصورة 15 21.

- الزقازيق 15 21.

-طنطا 15 21.

- الاسماعلية 15 21.

- السويس 14 22.

- سانت كاترين 06 19.

- المنيا 12 23.

- أسيوط 13 25.

- سوهاج 14 28.

- الأقصر 14 30.

- أسوان 15 28.

- طابا 16 23.

- شرم الشيخ 19 26.

- الإسكندرية 14 19.

- العلمين 14 20.

- مطروح 15 20.

- شلاتين 18 29.

- حلايب 19 26.