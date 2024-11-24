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لقيادة آمنة.. تعليمات المرور للسائقين أثناء سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

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لقيادة آمنة.. تعليمات المرور للسائقين أثناء سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

لقيادة آمنة.. تعليمات المرور للسائقين أثناء سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - قدمت الإدارة العامة للمرور، تزامنًا مع سقوط الأمطار بشوارع القاهرة والجيزة، خلال ساعات الصباح الأولى، عدة نصائح لسائقي السيارات على الطرق السريعة، تجنبًا لوقوع الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مضيفة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 22 درجة.

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية، التي توفرها كلمتك لمتابعيها، سنعرض بعض تعليمات المرور لسائقي السيارات أثناء هطول الأمطار في السطور القادمة.

تعليمات المرور للسائقين أثناء سقوط الأمطار

- أثناء تساقط الأمطار يفضل عدم الذهاب إلى أي مكان والانتظار حتى تتحسن الحالة الجوية.

- استخدام مساحات الزجاج للحفاظ على نظافة زجاج السيارة، وذلك حتى لا تكون الرؤية ضبابية على الطريق.

- الحرص على الابتعاد عن برك المياه أثناء القيادة لأنها تدمر العديد من أجزاء السيارة، مثل ناقل الحركة ونظام التعليق.

سقوط أمطار

- تأكد من عمل فرامل السيارة بكفاءة عالية لضمان سلامتك قبل القيادة تحت المطر.

- الحرص على الالتزام بالسرعة المطلوبة، وذلك حتى تتجنب انزلاق السيارة.

- الحرص على ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات التي حولك لتجنب حدوث عملية تصادم.

- التأكد من صيانة مصابيح السيارة وخاصة المصابيح الأمامية.

- القيام بالتأكد من صيانة مصابيح السيارة وخاصة المصابيح الأمامية، وذلك لضمان رؤية الطريق أثناء القيادة.

- الحرص على الالتزام بالسرعة المطلوبة، وذلك حتى تتجنب انزلاق السيارة.

سقوط أمطار

- تجنب القيادة في الأماكن المنخفضة والوديان.

- تهوية السيارة أثناء السير في الأمطار، للتخلص من الضباب.

- استخدام أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك خلال السير في المطر الشديد.

انتشار مروري تزامنًا مع سقوط الأمطار

وفي هذا السياق، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة تواجدها بالشوارع والميادين، صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع سقوط الأمطار، والتقلبات الجوية في حالة الطقس، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق والمحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات.

وبالتزامن مع التقلبات الجوية في حالة الطقس، تمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالعاصمة والجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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