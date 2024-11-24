باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

باير ليفركوزن يعلن تفاصيل إصابة مهاجمه قبل مواجهة ريد بول سالزبورج - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ساوثهامتون في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

سوريا رئيسًا للمجلس التنفيذى لوزراء الإسكان العرب - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

بطلب من العراق، انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

رقصة القرن، حكايات إنسانية متعددة وتناغم حركي معبر على مسرح الجزويت (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

الإحصاء يكشف التوزيع النسبي لأسباب العمل أقل من 35 ساعة في الأسبوع - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تنظم زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

وزير التموين: استثمارات المنطقة اللوجيستية بالغربية تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:46 مساءً - أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

النقل تتيح خدمة البحث عن نتائج الوظائف - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق