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ماندو العدل عن الاهتمام بتقدير الفنان في حياته: "الحقوا الشطار اللي مش واخدين حقهم" - أخبار كلمتك

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ماندو العدل عن الاهتمام بتقدير الفنان في حياته: "الحقوا الشطار اللي مش واخدين حقهم" - أخبار كلمتك

ماندو العدل عن الاهتمام بتقدير الفنان في حياته: "الحقوا الشطار اللي مش واخدين حقهم" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - أصابت وفاة الفنان والملحن محمد رحيم الوسط الفني بصدمة كبيرة منذ إعلان الخبر أمس، وانتشرت الفيديوهات التي تكشف حزن الراحل لعدم حصوله على التقدير الكافي المناسب لموهبته وإبداعه.

وعلق المخرج ماندو العدل عن أهمية تقدير الفنانين قبل موتهم عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا: “الحقوا الشطار اللي مش واخدين حقهم.. اللي حققوا نجاحات فعلًا ومحدش بيتكلم عنهم.. مش لازم يموتوا عشان نفتكرهم.. النجاح ابو fake trend ده بيقهر ناس.. بيموت ناس التقدير اهم شئ للفنان الحقيقي”.

ماندو العدل ينعي محمد رحيم

وكان ماندو العدل قد نعى صديقه الملحن الراحل محمد رحيم أمس عبر صفحته على “فيس بوك”، قائلًا: "خبر صادم وحزين.. الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله.. محمد كان أخ وصديق من اكتر من 20 سنة.. كم ذكريات وضحك ولحظات فن كبيرة بيننا عمري ما هنساها.. محمد مات من عدم التقدير.. كان دائما يشتكيلي إنه مش واخد حقه إعلاميا رغم انه من أهم ملحنين العالم بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة إلا انه إعلاميا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي ولا كأنه عمل حاجة.. محمد مات من المجاملات والمحسوبية والـ trend الزائف.. امتى الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه؟!.. امتى اللي أضاف ومتَّع الناس هو اللي يتصدر المشهد؟!".

وتابع: "خلاص يا حبيبي مش هعرف اقولك متزعلش تاني واجيلك الاستوديو اضحكك ونغني سوا.. بقلبك الابيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة.. أكيد انت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة.. هتوحشني قوي.. ادعوا له لإنه والله يستاهل".

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان المطرب هيثم سعيد أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين. 

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم  برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين". 

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال أغنية وغلاوتك وكان أول ألحانه وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان في 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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