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مشاهير العرب - مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يعلن تكريم إلهام شاهين في نسخته الأولى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يعلن تكريم إلهام شاهين في نسخته الأولى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان الفيوم السينمائي الدولي يعلن تكريم إلهام شاهين في نسخته الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:41 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، قائمة تكريمات الدورة الأولى المقرر انطلاقها غدًا الاثنين 25 نوفمبر 2024، وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري.

كما أعلن مهرجان الفيوم، تكريم النجمة إلهام شاهين، نظرًا للإسهامات الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، ومشوارها في السينما المصرية بعدد كبير من الأفلام كممثلة من جانب ومنتجة سينمائية على الجانب الآخر وتصديها لإنتاج عدد من الأفلام التي تناقش قضايا قوية ومؤثرة، لتكون امتدادًا لجيل من رائدات وصانعات السينما المصرية، بالإضافة إلى نشاطها الهائل في الشأن العام والقضايا الخاصة بالبيئة والمرأة.

إلهام شاهين

كما يكرم مهرجان الفيوم المنتجة التونسية الكبيرة درة بو شوشة صاحبة الرصيد السينمائي المميز والتي حصدت أعمالها عددًا كبيرًا من الجوائز في المهرجانات العالمية المختلفة، حيث تحرص دائما على تقديم أعمالا سينمائية ذات طابع مختلف، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي في أعمال مثل «غدوة وسعاد وولدي» وغيرها.

مهرجان الفيوم السينمائي

وتتشكل إدارة المهرجان، من المخرج هاني لاشين رئيسًا للمهرجان، والمخرج سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارًا فنيًا للمهرجان، والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء، والدكتور سمير شاهين نائبًا لرئيس المهرجان، والمذيعة نرمين عامر أمينًا عامًا للمهرجان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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