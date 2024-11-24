جمال شعبان يكشف سر ظهور كدمات وجرح وزرقة في جسد محمد رحيم بعد وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:53 مساءً - كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، سر الكدمات والجروج التي ظهرت على جسد الملحن الراحل محمد رحيم، الذي توفي فجأة فجر أمس السبت، عن عمر ناهز 45 عامًا.

سر ظهور كدمات وجرح وزرقة على جسد الراحل محمد رحيم



وأكد الدكتور جمال شعبان أن الراحل محمد رحيم تعرض لاختلال كهربي حاد في البطين الأيسر، نتيجة لإصابته بجلطة حادة في الشريان التاجي، موضحًا أن إصابته بالجلطة تسببت في سقوطه وارتطامه على الأرض، ما أدى لحدوث كدمات وجرح وزرقة في جسده.

الراحل محمد رحيم، كلمتك



وقال الدكتور جمال شعبان عن حالة الراحل محمد رحيم: "غالبًا حصل له اختلال كهربي حاد في البطين الأيسر، نتيجة جلطة حادة في الشريان التاجي، أدت إلي هبوط حاد في الدورة الدموية"

وكشف الدكتور جمال شعبان أن تعرض محمد رحيم لهبوط حاد في الدورة الدموية "تسبب في سقوطه وارتطامه، وحدوث كدمات وجرح وزرقة، ومفارقته الحياة، رحمة الله علي رحيم"

سر انتشار وفاة الفجأة بين الشباب



وكان الدكتور جمال شعبان قد كشف عن سر انتشار الوفاة المفاجئة بين الشباب حاليًّا، مؤكدًا انتشار إصابة الشباب بجلطات في شرايين القلب أو شرايين المخ.

وأكد جمال شعبان أن الجلطات التي تصيب الشباب حاليًّا، هي السر في انتشار موت الفجأة، حيث تؤدي جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، إلى وفاة الشباب، محذرًا الشباب من التهاون بآلام البطن، التي قد تكون مقدمة للإصابة بالجلطات، وحذر من الحزن والتوتر والصدمات العاطفية.



وأشار جمال شعبان إلى أن "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم، تتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف، والخلايا التي لا يصل لها الدم تتوقف عن العمل، وقد تتلف وتموت".

وأكد جمال شعبان أن هناك "نوعين من الخلايا لما بيموتوا، مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم، هما خلايا المخ وخلايا القلب، والجلطة إذا كانت كبيرة، وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ "ممكن تحصل سكتة دماغية، يتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة".

التحذير من وجع البطن وارتباطه بالجلطات



وأوضح شعبان أن " "الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية، لما شريان القلب الكبير تتكون بداخله جلطة، وينسد انسدادًا كليًا، يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم إنعاش القلب، وإذابة الجلطة، وتركيب دعامات".

الملحن الراحل محمد رحيم، كلمتك



وحذر جمال شعبان من "وجع البطن ممكن يكون سببه جلطة، أي جلطة الشريان التاجي الخلفي، تسبب وجع وحموضة، وحرقان في المعدة، جلطة شرايين الأمعاء، تسلخ وتمدد الأورطي، وممكن تحصل جواه جلطة".

وكشف جمال شعبان عن الأسباب الحقيقية وراء انتشار إصابة الشباب بالجلطات التي تودي بحياتهم، حيث قال: "التدخين والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر، وحديثًا وأخيرًا الإصابة بڤيروس كورونا تسبب جلطات".



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