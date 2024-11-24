الدوري المصري، الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة حرس الحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - الدوري المصري، أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ستاد المكس بالإسكندرية، في مباراة قوية لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود

ويبدأ فريق سيراميكا كليوباترا مباراته أمام حرس الحدود بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

حرس الحدود يبحث عن النقطة الأولى له بالدوري

ويبحث حرس الحدود عن تحقيق أول نقطة له بالدوري المصري بعد العودة هذا الموسم إلي دوري الأضواء والشهرة، فيما يسعي سيراميكا لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في الجولة الماضية علي الاسماعيلي 1-0.

طاقم حكام مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا

ويدير لقاء الليلة بين سيراميكا وحرس الحدود طاقم حكام مكون من محمود ناصف حكم ساحة ورجب محمد حكم مساعد أول وصلاح محمد عفيفي حكم مساعد ثاني ومحمود منصور حكما رابعا ومصطفي مدحت حكم لتقنية الفيديو وأحمد لطفي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ويتواجد 4 أندية في صدارة بطولة الدوري المصري قبل مباريات اليوم في ختام الجولة الثالثة من المسابقة كالتالي:

ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 7 نقاط

2- بيراميدز 7 نقاط

3- المصري البورسعيدي 7 نقاط

4 -الاتحاد السكندري 7 نقاط

5 -الزمالك 6 نقاط

6- فاركو 4 نقاط

7- سموحة 4 نقاط

8 -غزل المحلة 4 نقاط

9- طلائع الجيش 4 نقاط

10- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

11- بتروجيت نقطتان

12- مودرن سبورت نقطتان

13- الجونة نقطتان

14- زد اف سي نقطة واحدة

15- الإسماعيلي نقطة واحدة

16- إنبي نقطة واحدة

17- البنك الأهلي نقطة واحدة

18- حرس الحدود بدون نقاط

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

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