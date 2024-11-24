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شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالكويت الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

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شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالكويت الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

شيرين عبد الوهاب تحيي حفلا بالكويت الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:48 مساءً -  

تصل النجمة شيرين عبد الوهاب، الكويت غدا الإثنين، استعدادا لإحياء حفلها الجماهيري يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، ويعد هذا الحفل الأول للنجمة شيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث يرافق شيرين خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، وستحرص شيرين على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعدادا لأمسية استثنائية.

 

حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

ومن المتوقع أن تشعل شيرين الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيها، والتي تناسب جميع الأذواق والأعمار.

 

يأتي حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بعد عدة أيام من دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وفي إطار سلسلة الحفلات الجديدة التي تحييها في مختلف الدول العربية، والتي تؤكد مكانتها الفنية الكبيرة وحب الجمهور لها بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرا بألبومها الجديد والذي يضم أغنيات مثل "بتمنى أنساك، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، ابتسمت".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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