المنتجات المصرية من الموالح تفتح أسواقا عالمية جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - أخطرت وزارة الزراعة اتحاد الصادرات البستانية والعديد من الجهات بموافقات السوق الجواتيمالى على استقبال الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وخاصة الموالح والتى تتميز بسمعة عالمية.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن الأوراق الجديدة التى نجحت فى فتحها أمام الصادرات المصرية في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات الزراعية المصرية والتى أصبحت تمثل أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي.

قفزت صادرات مصر من الموالح إلى مستويات قياسية خلال الموسم الأخير، رغم توقعات منذ بداية الموسم بتأثرها سلبا باضطرابات البحر الأحمر.

الزراعة تعلن فتح أسواق جديدة

أعلن وزير الزراعة فتح السوق الجواتيمالي لأول مرة أمام صادرات مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د. محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأفاد التقرير أنه تم إصدار المنشور الفني اللازم للتعميم على مفتشي الحجر الزراعي والسادة المصدرين، حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها في الأول من ديسمبر.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى ٢٠ نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة بـ6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

مع الإشارة إلى أن صادرات الموالح بلغت 2288676 طن خلال عام ٢٠٢٤.

الصادرات المصرية من الموالح

قفزت صادرات مصر من الموالح إلى مستويات قياسية خلال الموسم الأخير، رغم توقعات منذ بداية الموسم بتأثرها سلبا باضطرابات البحر الأحمر.

وسجلت عائدات صادرات الموالح المصرية في الموسم الأخير 2023-2024 ما يصل إلى 1.163 مليار دولار بنمو 22.5% مقارنة بعائدات الموسم السابق له، وذلك من خلال شحن 2.45 مليون طن بنمو 36%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اطلعت عليها "العربية Business".

توزعت الصادرات بما يقترب من 2.2 مليون طن من البرتقال ونحو 150 ألف طن من الليمون، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المنتجات الأخرى مثل اليوسفي والجريب فروت.

تراجع الواردات إلى آسيا

أظهرت البيانات أن صادرات الموالح إلى آسيا انخفضت بشكل عام، لكن ليس بوتيرة واحدة، فتراجعت في الأسواق الرئيسية مثل الهند وماليزيا وسنغافورة بين 5-10%، في حين تراجعت في أسواق أخرى مثل الصين وهونغ كونغ وفيتنام بما يتراوح بين 30و63%.

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