هل تستدعى حالة الطقس السيئ تعطيل الدراسة؟ الأرصاد الجوية توضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:54 مساءً - أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن ذروة موجة الطقس السييء غدًا وبعد غد وننصح بارتداء الملابس الشتوية في ظل انخفاض درجات الحرارة.



انخفاض درجات الحرارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه من المنتظر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.



المحافظات الأكثر تضررا من الأمطار

ولفت إلي أن المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بحالة الطقس السيئ وفرص سقوط الأمطار غدًا وبعد غد، مشيرًا إلي أن سرعة الرياح ستصل الي 45كم/الساعة.



حالة الطقس وتأجيل الدراسة

وأوضح: أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لا تستدعى تعطيل الدراسة، لا سيما مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:14

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الحوية أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

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