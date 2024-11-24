تفاصيل استقبال انتصار السيسي لقرينة رئيس كولومبيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - استقبلت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.

وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: شرفت اليوم باستقبال السيدة فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.

وقالت إن هذه الزيارة تعد فرصة ثمينة لتعزيز الحوار والتعاون بين بلدينا وبناء جسور جديدة من الصداقة التي تجمع شعبينا.

وأعربت السيدة انتصار السيسى عن ترحيبها بضيفة مصر بكل الحب والتقدير، متمنية لها إقامة مميزة في أرض الكنانة.

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