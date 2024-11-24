الداخلية الإماراتية تعلن تفاصيل إلقاء القبض على المتورطين في عملية قتل خطيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية الإماراتية، مساء اليوم، بيانا مهما كشفت فيه تفاصيل إلقاء القبض على قتلة المواطن الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي دخل البلاد بأوراق رسمية تثبت حمله جنسية مولدوفا.

الإمارات تعلن إلقاء القبض على قتلة تسفي كوغان

وقالت وزارة الداخلية، تمكنت السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى " تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى الدولة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأفادت وزارة الداخلية الإماراتية، بأنه بعد أن تقدمت عائلة القتيل ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأكدت أن الإمارات بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدًا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية.

تسفي كوغان ممثل حركة حباد لليهود الحسيديين

وفى وقت سابق اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية العثور على جثة المواطن الإسرائيلي، تسفي كوغان، بعد فقدانه في الإمارات".

وكان تسفي كوغان، وهو مواطن إسرائيلي مولدوفي وممثل حركة "حباد" الدينية لـ اليهود الحسيديين، ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان، مفقودا منذ بعد ظهر الخميس.

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