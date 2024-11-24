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عيدروس الزبيدي يكشف عن هذا الأمر قبل قليل - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يكشف عن هذا الأمر قبل قليل - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يكشف عن هذا الأمر قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:52 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي عن عقده لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيري مملكة هولندا جانيت سيبين، وألمانيا الاتحادية هوبيرت ييغير


وقال الزبيدي في تصريح قبل قليل:
أنهيت للتو لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيري مملكة هولندا جانيت سيبين، وألمانيا الاتحادية هوبيرت ييغير، ناقشنا جهود إعادة الاستقرار إلى المنطقة، والأهمية التي تمثلها حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

وأكد عيدروس الزبيدي انه تم بحث سبل تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لبلادنا للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا في ظل الظروف الراهنة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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