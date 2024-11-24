عيدروس الزبيدي يكشف عن هذا الأمر قبل قليل - أخبار كلمتك



كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي عن عقده لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيري مملكة هولندا جانيت سيبين، وألمانيا الاتحادية هوبيرت ييغير



وقال الزبيدي في تصريح قبل قليل:

أنهيت للتو لقاء عبر تقنية الفيديو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفيري مملكة هولندا جانيت سيبين، وألمانيا الاتحادية هوبيرت ييغير، ناقشنا جهود إعادة الاستقرار إلى المنطقة، والأهمية التي تمثلها حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

وأكد عيدروس الزبيدي انه تم بحث سبل تعزيز الدعم الإنساني الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي لبلادنا للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا في ظل الظروف الراهنة.