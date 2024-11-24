الرياضة - 06:51 - «حماس»: ندعو إدارة بايدن للتكفير عن خطيئتها بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - أكد سامي أبو زهري، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم الأحد، أن الجماعة تجري أوسع حملة مع المنظمات الدولية والدول الصديقة من أجل تسريع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأفاد «أبو زهري» في مؤتمر صحفي: «حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية تتزامن مع الموقف العربي والإسلامي الذي يتسم بالضعف و الخذلان»، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتوهم أنه قادر على تحقيق أهدافه لكن أرض غزة كانت وستبقى أرضا فلسطينية وستظل كذلك.

وأضاف: «ندعو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى التكفير عن خطيئتها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه ضد شعبنا»، متابعًا: «كما ندعو منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التصدي للمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ415 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 44 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.