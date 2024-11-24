الرياضة - 06:51 - سعر الذهب الآن.. الأصفر يصاحب الاستقرار في مساء التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:51 مساءً - سعر الذهب.. استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب في منتصف التعاملات نحو 3780 وظل مستقرا على هذا السعر حتى ختام التعاملات، وسجلت أوقية الذهب عالميا نحو 2716.27 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وفي السطور التالية تعرض الأسبوع كل ما يخص سعر الذهب اليوم في مصر، ويمكنكم متابعة تحديثات أسعار الذهب باستمرار من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4320 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3960 جنيها 3939 جنيه عيار 21 3780 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3240 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2520 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2160 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1620 جنيه 1611.5 جنيه

سعر الذهب في الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

ثبت سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 4320 جنيها للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

استقر سعر الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية ليسجل سعر البيع نحو 3960 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سيطر الثبات على سعر الذهبعيار 21 خلال التعاملات الختامية نحو 3780 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 3240 جنيها للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حافظ سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2520 جنيها للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ظل سعر بيع الذهب عيار 12 مستقرا في مساء التعاملات ليسجل 2160 جنيها للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

داوم سعر الذهب عيار 9 على استقراره في ختام التعاملات من مستوى للبيع 1620 جنيها للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات النهائية اليوم نحو 30240 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.