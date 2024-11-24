أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

أحمد الشامي ينتقد ويجز بسبب هجومه على رامي صبري - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

كتائب القسام تعلن شن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

بشرى سارة بشأن صرف المرتبات . - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:59 - رقمان قياسيان لـ محمد صلاح في ليلة تاريخية مع ليفربول «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد صبحي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان «القاهرة للسينما الفرنكوفونية» - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع نظيره الكويتي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون من ركلة جزاء (صور) - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون من ركلة جزاء (صور) - أخبار كلمتك

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الظهور الأول لـ روبن أموريم، تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون - أخبار كلمتك

الظهور الأول لـ روبن أموريم، تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون - أخبار كلمتك

‏في غياب طارق حامد، ‏ضمك يفوز على الخلود 1/2 في الدوري السعودي( صور) - أخبار كلمتك

‏في غياب طارق حامد، ‏ضمك يفوز على الخلود 1/2 في الدوري السعودي( صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عودة فتاه إلى اسرتها عقب شهر من الاختفاء - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عودة فتاه إلى اسرتها عقب شهر من الاختفاء - أخبار كلمتك

عودة فتاه إلى اسرتها عقب شهر من الاختفاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:39 مساءً - كلمتك: خاص


أفادت مصادر عن عودة أمة الرحمن عبدالله محمد الحرازي 18 عام ، إلى أسرتها بعد شهر_من الاختفاء

واوضحت المصادر ان امة الرحمن من حراز ، كانت قد اختفت عقب خروجها من إحدى المولات بمدينة إب

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية كانت قد بذلت جهود في تتبع الكميرات حيث تم تتبعها منذ خروجها من المول باتجاه مثلث المواصلات _ شارع تعز ، لكنها اختفت فجاءه عن الكميرات ، وأصبحت في حكم المجهولة ..

وكشفت المصادر ان  البنت عادت إلى أسرتها ، ويقال أنها كانت متواجدة لدى امرأه عجوز عثرت عليها وهي تعبانة

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

كارثة حقيقية تهدد حياة الأطفال في مديرية المنصورة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق