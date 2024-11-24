عودة فتاه إلى اسرتها عقب شهر من الاختفاء - أخبار كلمتك



أفادت مصادر عن عودة أمة الرحمن عبدالله محمد الحرازي 18 عام ، إلى أسرتها بعد شهر_من الاختفاء

واوضحت المصادر ان امة الرحمن من حراز ، كانت قد اختفت عقب خروجها من إحدى المولات بمدينة إب

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية كانت قد بذلت جهود في تتبع الكميرات حيث تم تتبعها منذ خروجها من المول باتجاه مثلث المواصلات _ شارع تعز ، لكنها اختفت فجاءه عن الكميرات ، وأصبحت في حكم المجهولة ..

وكشفت المصادر ان البنت عادت إلى أسرتها ، ويقال أنها كانت متواجدة لدى امرأه عجوز عثرت عليها وهي تعبانة