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مدير عام صيرة يزور مع وفد أممي الجبال وممرات السيول - أخبار كلمتك

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مدير عام صيرة يزور مع وفد أممي الجبال وممرات السيول - أخبار كلمتك

مدير عام صيرة يزور مع وفد أممي الجبال وممرات السيول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 06:19 مساءً - كلمتك/خاص:

قام مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن الدكتور محمود بن جرادي، ومعه وفد من مكتب مشاريع الأمم المتحدة " اليونبس" برئاسة مدير مشاريع المدن الحضرية ورأس المال البشري فياز رسول بزيارة الجبال التي تدفق منها سيول الأمطار باتجاه المديرية.

وضم وفد اليونبس خلدون سالم مستشار البرامج باليونوبس، وعبدالوهاب صلاح نائب مدير مشروع رأس المال البشري باليونوبس، ورمسيس يونوبس مهندس المدينه مسؤول مشاريع عدن لحج ابين باليونوبس، ومروان ظافر مهندس المدينه مسؤول مشاريع الضالع وتعز باليونوبس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة المحلية من أجل وضع حلول استراتيجية للتخفيف من آثار السيول على مناطق المديرية.

وأكد الجانبان خلال الزيارة على ضرورة دراسة حلول هندسية وبيئية لمعالجة هذه المشكلة منها انشاء سدود حجرية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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