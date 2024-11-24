مدير عام صيرة يزور مع وفد أممي الجبال وممرات السيول - أخبار كلمتك

قام مدير عام مديرية صيرة بالعاصمة عدن الدكتور محمود بن جرادي، ومعه وفد من مكتب مشاريع الأمم المتحدة " اليونبس" برئاسة مدير مشاريع المدن الحضرية ورأس المال البشري فياز رسول بزيارة الجبال التي تدفق منها سيول الأمطار باتجاه المديرية.

وضم وفد اليونبس خلدون سالم مستشار البرامج باليونوبس، وعبدالوهاب صلاح نائب مدير مشروع رأس المال البشري باليونوبس، ورمسيس يونوبس مهندس المدينه مسؤول مشاريع عدن لحج ابين باليونوبس، ومروان ظافر مهندس المدينه مسؤول مشاريع الضالع وتعز باليونوبس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود السلطة المحلية من أجل وضع حلول استراتيجية للتخفيف من آثار السيول على مناطق المديرية.

وأكد الجانبان خلال الزيارة على ضرورة دراسة حلول هندسية وبيئية لمعالجة هذه المشكلة منها انشاء سدود حجرية.