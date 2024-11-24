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الحكومة الشرعية تكشف عن رفض مليشيا الحوثي كل المبادرات وتشترط هذا الأمر - أخبار كلمتك

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الحكومة الشرعية تكشف عن رفض مليشيا الحوثي كل المبادرات وتشترط هذا الأمر - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تكشف عن رفض مليشيا الحوثي كل المبادرات وتشترط هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:57 مساءً - كلمتك: خاص


 

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن استمرار احتجاز المئات من قبل مليشيا الحوثي


وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، احتجاز  المئات من القيادات السياسية والحزبية والاعلاميين والصحفيين والمثقفين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، والشخصيات الاجتماعية، واخفائهم قسريا منذ قرابة ثلاثة اشهر، على خلفية رفعهم العلم الوطني ونيتهم الاحتفال بالذكرى (62) لثورة ال 26 من سبتمبر المجيد

واكد الوزير الارياني بالقول:رفضت مليشيا الحوثي كل الدعوات والوساطات القبلية الداعية لاطلاق المحتجزين، وبينهم نساء واطفال، وادارت ظهرها لحملات التضامن السياسية والاعلامية، لتكشف عن بشاعتها  واجرامها وحقيقة مشروعها الإمامي المتخلف، وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها طمس المناسبات الوطنية واستبدالها بمناسبات طائفية مستوردة من ايران

وأوضح الوزير الارياني بالقول:اشترطت مليشيا الحوثي تقديم المحتجزين قسرا ضمانات وتعهدات بعدم احياء المناسبات الوطنية ورفع الاعلام الوطنية، لتؤكد أن ما اقدمت عليه لم يكن اجراء إحترازي كما ادعت، بل عمل منظم وممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية داخل المجتمع، وارهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالاعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم المطلق والانصياع لمشروعها الإمامي البائد

واستغرب الوزير الارياني استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات المروعة التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ونطالب بادانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما ندعو المجتمع لرفض هذه السياسات القمعية ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن موقفه من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وادانة حملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين، والضغط على المليشيا لإطلاق كافة المحتجزين والمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم والانتهاكات، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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