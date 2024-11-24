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‏التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يقرّ أسماء الهيئة التنفيذية(تعرف على الأسماء) - أخبار كلمتك

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‏التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يقرّ أسماء الهيئة التنفيذية(تعرف على الأسماء) - أخبار كلمتك

‏التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يقرّ أسماء الهيئة التنفيذية(تعرف على الأسماء) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:08 مساءً - كلمتك: خاص

 

أعلن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة دولة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل ورئيس مجلس الشورى، عن اعتماد أسماء أعضاء الهيئة التنفيذية للتكتل، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الوطني الشامل.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة التنفيذية أول اجتماع لها غدًا الاثنين، برئاسة الدكتور عبدالله عوبل، رئيس الهيئة التنفيذية، حيث ستناقش الخطط والبرامج التي ستسهم في تعزيز التماسك الوطني وتفعيل دور التكتل في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنَّ التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية يشكل إطارًا وطنيًا يسعى لتحقيق التوافق والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة التنفيذية تمثل نقطة انطلاق نحو تفعيل رؤية التكتل وترجمة أهدافه إلى خطوات عملية تسهم في خدمة المصالح الوطنية العليا.

وقد تشكلت الهيئة التنفيذية للتكتل من الأسماء التالية:
أ. حسين منصور سعيد
د. أحمد حالة
أ. وضاح اليمن خالد حريري
أ. وضاح محمد سالم بن بريك
العميد/ علي سعيد شلمة
أ. أديب سالم هبوب
أ. جمال نجيب حسن علي
د. عمرو اليونسي
د. علي عزي قائد
د. قاسم الهارش
أ. علي سيف النعيمي
أ. أحمد الصباحي
أ. ياسر حميد الشيباني
أ. عبدالرحمن الصباري
د. عبدالرب عبدالله الرشدي
أ. ياسر أبوبكر المعلمي

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود التكتل لتعزيز العمل الوطني الموحَّد، ودعم مساعي السلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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