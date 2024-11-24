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ارتفاع مؤشر الذهب العالمى بتداولات اليوم , والأونصة تتخطى الـ2700 دولار - أخبار كلمتك

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ارتفاع مؤشر الذهب العالمى بتداولات اليوم , والأونصة تتخطى الـ2700 دولار - أخبار كلمتك

ارتفاع مؤشر الذهب العالمى بتداولات اليوم , والأونصة تتخطى الـ2700 دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:11 مساءً - مؤشر الذهب، ارتفعت أسعار الذهب  عالميًّا  ، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024  لتصل إلى أعلى مستوى لها بالتزامن مع تراجع مستمر للدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة  . 

 

مؤشر الذهب - كلمتك 
مؤشر الذهب - كلمتك 

 

 

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 30 بالمئة هذا العام حسب “ الشرق بلومبرج ”، ليصل إلى مستوى 2706 دولارًا للأونصة، حيث حافظت أسعار الذهب على مكاسبها لليوم الرابع بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، مع تصاعد توترات الحرب الروسية الأوكرانية، بينما قام المتداولون بتقييم احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التيسير النقدي. 

مكاسب تقارب 30% هذا العام

كما حقق الذهب مكاسب تقارب الـ 30% هذا العام، مدعومًا بزيادة شراء البنوك المركزية، والطلب على الملاذات الآمنة، ودورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، هناك توقعات واسعة النطاق بتحقيق مستويات قياسية جديدة في عام 2025، حيث أصدرت مجموعتا "جولدمان ساكس"، و"يو بي إس" مؤخرًا توقعات متفائلة.

ساعد الطلب على الملاذ الآمن في تعويض تأثير ارتفاع الدولار الأميركي، الذي تعزز بعد بيانات متباينة عن سوق العمل الأميركية ويجعل الدولار القوي السلع المقومة به أكثر تكلفة بالنسبة لمعظم المشترين. 

 

مؤشر الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

 

آخر تحديث..  أسعار الذهب بالصاغة اليوم 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4320  جنيهًا للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما  جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيه.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2520 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2160 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1620 جنيهًا للبيع.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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