وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي والدعوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الدكتور مختار عيسى دياب، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات كل أسبوع؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

وزير الأوقاف يجتمع بمدير مديرية أوقاف الوادي الجديد

رحب وزير الأوقاف بمدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، واستمع إلى عرض شامل عن أوضاع المديرية، وناقش التحديات التي تواجه العمل وكيفية التغلب عليها، واستعرض الخطوات العملية لتذليل العقبات؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة.

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات

وأكد وزير الأوقاف أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق المبادئ والقواعد المنظمة للعمل، وأشار إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها؛ ضمانً لأداء العاملين دورهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأشار الوزير إلى ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري، مؤكدًا ضرورة تحسين مظهرهم وسلوكهم، مع تعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة التي يجب أن يتحلوا بها.

ووجه وزير الأوقاف مديرَ مديرية أوقاف الوادي الجديد بضرورة المتابعة المستمرة مع مديري الإدارات الفرعية التابعة لأوقاف الوادي الجديد بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف إعادة بناء الإنسان المصري على أسس راسخة من القيم الوطنية والهوية الثقافية.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري اللقاء بالإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية مع مديري المديريات تهدف إلى تعزيز التواصل مع قيادات الدعوة في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة، بما يخدم الوطن والإنسانية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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