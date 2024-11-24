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حزب الله يمطر الاحتلال بـ 340 صاروخا و4 ملايين إسرائيلي يهرولون للملاجئ - أخبار كلمتك

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حزب الله يمطر الاحتلال بـ 340 صاروخا و4 ملايين إسرائيلي يهرولون للملاجئ - أخبار كلمتك

حزب الله يمطر الاحتلال بـ 340 صاروخا و4 ملايين إسرائيلي يهرولون للملاجئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

 

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلي الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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