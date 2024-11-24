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جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - أعلن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، أن 25 صاروخًا أطلقت من لبنان على منطقة معالوت في الجليل الغربي منذ فجر اليوم.


سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب


وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن  شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي


وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.
أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلا برشقة صاروخية.

وقبل وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

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ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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