عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 11:23 صباحاً - اختطاف حاخام إسرائيلي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور للحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، التي اختفي في الإمارات، منذ الخميس الماضي، والذي تم العثور على جثته اليوم الأحد.

آخر مقطع للحاخام المتطرف تسفي كوغان في دبي

وكان آخر مقطع فيديو تم تداوله للحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان الأسبوع الماضي، عندما شارك في افتتاح "سوبر ماركت" في دبي، لبيع المنتجات الإسرائيلية في الإمارات.

الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، كلمتك

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحاخام تسفي كوغان وهو يرتدي زي جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تجنيده كأحد جنود الاحتلال في إسرائيل.

العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي في دبي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم العثور على جثة الحاخام "تسفي كوغان"، الذي اختفى في الإمارات، حسبما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الأحد: إن "السلطات الإماراتية تجري، حاليًّا، فحوصات بعد العثور على جثة أثناء بحثها عن مبعوث حركة حاباد الاستيطانية الحاخام تسفي كوغان.

واعتبر مكتب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن مقتل تسفي كوغان هو حادث معادٍ للسامية، وذكر أن الاحتلال سيتحرك بكل الوسائل لتحقق ما أطلق عليه بـ"العدالة للمجرمين" المسؤولين عن مقتل الحاخام الذي ينتمي للحركة المتطرفة "حاباد".

وأضاف أن "السفارة الإسرائيلية في أبوظبي كانت على اتصال بالعائلة منذ بداية الحادث وتواصل مرافقتهم خلال أوقاتهم الصعبة، كما تم إبلاغ عائلته في إسرائيل"، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

الحاخام تسفي كوغان جندي في جيش الاحتلال

جدير بالذكر أن الحاخام تسفي كوغان، خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي كمقاتل في وحدة جفعاتي، وكان مدير السوبرماركت الكاشير اليهودي في دبي "رمان".

وكشفت التحقيقات أن ثلاثة أوزبكيين تابعوه بعد خروجه من نفس السوبر ماركت، وأثناء سفره إلى مدينة العين، التي تبعد ساعة ونصف عن دبي. قامت الخلية الأوزبكية باختطافه وقتله، ثم فرّت هاربة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مصادر أمنية تشير إلى احتمال اختطاف الحاخام كوغان من متجر الأطعمة اليهودية "كوشر"، الذي كان يديره في دبي، ويعتقد أن الخاطفين قد فروا إلى تركيا.

تسفي كوغان الحاخام الجندي في جيش الاحتلال، كلمتك

وقال المتحدث باسم حركة "حباد" الاستيطانية، في تصريح له عبر وسائل الإعلام، "إنه لا توجد أي تحديثات جديدة أو تعليقات بشأن القضية حتى هذه اللحظة."

تسفي كوغان مبعوث لحركة حباد المتطرفة في الإمارات

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن الحاخام تسيفي كوغان، المبعوث لحركة حباد الاستيطانية المتطرفة، واختفى في مكان يبعد حوالي ساعة ونصف عن دبي، وتم تقديم شكاوى إلى كل من شرطة دبي وشرطة أبوظبي، الخميس الماضي، لم يحضر كوغان إلى الاجتماعات المقررة خلال النهار، وفشلت عائلته في الوصول إليه، واتصلت زوجته بضابط الأمن في بيت حباد.

وذكرت المعلومات أن سيارة حاخام حباد المتطرف كوغان كان يسير بسرعة عاليم في طريقها إلى عُمان، ووفقًا لموقع "والا" الاستخباراتي العبري، فإن "الموساد وأجهزة المخابرات الإماراتية تحقق في الاختفاء المشبوه لمسؤول في حركة حباد في أبو ظبي"

الحاخام الإسرائيلي تسفي في أحد المحافل لحركة حباد المتطرفة، كلمتك

وأثار مقتل الحاخام الإسرائيلي المتطرف تسفي كوغان، المبعوث لحركة حباد الاستيطانية المتطرفة في الإمارات، ردود أفعال واسعة، ومخاوف لدى العديد داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتعتبر حركة حباد هي فرع حريدي (الأرثوذكسي المتطرف) من اليهودية الأرثوذكسية، وهي واحدة من أشهر الحركات الحسيدية في العالم، وتعتبر واحدة من أكبر المنظمات الدينية اليهودية، عكس معظم الجماعات الحريدية، التي تنفصل عن بعضها البعض، تعمل حركة حباد بشكل أساسي وواسع في العالم.

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