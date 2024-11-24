عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

عبد اللطيف يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

الإحصاء: قوة العمل في السوق المصري تصل لـ 63.6 مليون فرد - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

خيرت بركات: توفير الإحصاءات الرسمية للدولة في المجالات الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية والبيئية - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان شركة طنطا للزيوت والصابون - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

أسرة في تعز تناشد بمساعدتها في العثور على طفلتها المفقودة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تدشين حملة التحصين ضد هذا المرض بالحديدة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

تفاصيل مسابقة معلمي الأزهر الشريف 2024 بنظام الحصة - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:29 - الجيش الأردني يعلن تصفية متسلل والقبض على 6 آخرين في المنطقة العسكرية الشمالية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء الكويتي لبحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الكويت يوم الأحد 24 نوفمبر مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشاد بعمق العلاقات المصرية - الكويتية التاريخية، والروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار عبد العاطي، إلى الحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين لما يتمتعان به من مقومات، مشيرًا في هذا السياق إلى مواصلة مصر لمسيرتها التنموية والإصلاحية، بالرغم من التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.

وتناول أيضًا الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

كما عرض الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلًا عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأثنى وزير الخارجية على الجهود المبذولة من جانب السلطات الكويتية المعنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين المصريين المُقيمين بالكويت، مشيدًا بالرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية في الكويت، على ضوء الدور الهام لتلك العمالة في مسيرة التنمية الكويتية، مثمنًا مخرجات اللجنة العمالية المشتركة التي انعقدت بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الكويتي لإيفاد عمالة ماهرة ومُدربة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الكويتي، مبرزًا التجربة المصرية الإيجابية في منظومة الربط الإلكتروني لإيفاد العمالة المصرية إلى الخارج مع بعض الدول الأخرى.

وأبدى وزير الخارجية، ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مشيرًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، بالنظر للأهمية التي توليها مصر لهذا المجال الحيوي.

اقرأ أيضاً
وزير الخارجية يحذر في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي من خطورة استمرار انتهاكات الاحتلال في غزة

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البوليفية استيراد اللحوم والدواجن وتصدير الدواء المصري

وزير الخارجية المصري يعقد مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-11-2024 في مصر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق