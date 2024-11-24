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«السياحة» تشارك في معرض الحوافز السياحي الدولي بإسبانيا - أخبار كلمتك

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«السياحة» تشارك في معرض الحوافز السياحي الدولي بإسبانيا - أخبار كلمتك

«السياحة» تشارك في معرض الحوافز السياحي الدولي بإسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في معرض الحوافز السياحي الدولي IBTM- Incentive Business Travel Meetings الذي أُقيمت فعالياته بمدينة برشلونة بدولة إسبانيا، ويعد أحد أكبر وأهم معارض الحوافز والمؤتمرات في أوروبا.

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، إن المشاركة فى هذا المعرض تعد فرصة جيدة لتعزيز مكانة مصر بين الوجهات الرائدة في مجال سياحة المؤتمرات والحوافز، وكذلك التأكيد على تنوع مقومات الجذب السياحي بمصر وتعددها وقدرتها على استقبال مثل هذا النمط من السياحة.

وشاركت وزارة السياحة والآثار، في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100م2، يضم 5 شركات سياحة، و4 فنادق مصرية، فضلًا عن مكتب مصر للطيران بإسبانيا.

كما شارك في المعرض حوالي 50 دولة وزارة حوالي 15000 من المهنيين والمعنيين بسياحة الحوافز والمؤتمرات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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