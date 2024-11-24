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الرياضة - 05:38 - طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024 بعد ساعات.. (المساحات والأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:38 - طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024 بعد ساعات.. (المساحات والأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:38 - طرح كراسات شروط الإسكان الاجتماعي 2024 بعد ساعات.. (المساحات والأوراق المطلوبة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 05:38 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي.. تفصلنا ساعات قليلة عن بدء إتاحة شراء كراسات الشروط لجميع المواطنين، الأمر الذي الكثير من الناس يكثفون بحثهم عن تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي 2024، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية جميع التفاصيل الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي 2024.

شقق الإسكان الاجتماعي

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص شقق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

شقق الإسكان الاجتماعي

كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي

أكدت وزارة الإسكان أنه بداية من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 سيتاح لجميع المواطنين شراء كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي، وسيظل ذلك مستمرا حتى يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

ويتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية 355 جنيها ومبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

مبلغ جدية الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي

كما أكدت وزارة الإسكان أن مبلغ جدية الحجز يبلغ 20 ألف جنيه للمتقدمين لشقق الإسكان الاجتماعي في المحافظات، ومبلغ 30 ألف جنيه للمتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مساحات شقق الإسكان الاجتماعي تتراوح بين 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شروط بيع شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- الدخول على موقع التقديم على الشقق، من هنــــــا.

- إدخال البيانات مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي المُكوّن من 14 رقما.

- اختيار الدور الذي يرغب في السكن به.

- الضغط على «أرغب التقديم»، وملء جميع البيانات المطلوبة.

شقق الإسكان الاجتماعي

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة بين ( 415- 530 ألف جنيه).

تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي ومتوسطي الدخل بين ( 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه).

وتتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر ( 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه).

شقق الإسكان الاجتماعي

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل

- أكتوبر الجديدة 3200 وحدة سكنية.

- العاشر من رمضان 120 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- مدينة السادات 2400 وحدة سكنية.

- أخميم الجديدة 1550 وحدة سكنية.

- سوهاج الجديدة 420 وحدة سكنية.

- قنا الجديدة 1000 وحدة سكنية.

- غرب قنا 1200 وحدة سكنية.

- طيبة الجديدة 760 وحدة سكنية.

- المنيا الجديدة 800 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة 540 وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

- الجيزة (العياط، وجزر القطوري) 2455 وحدة سكنية.

- الشرقية 335 وحدة سكنية.

- المنوفية 3045 وحدة سكنية.

- الفيوم 3495 وحدة سكنية.

- الإسماعيلية 250 وحدة سكنية.

- البحيرة 1320 وحدة سكنية.

- مطروح 400 وحدة سكنية.

- شمال سيناء 595 وحدة سكنية.

- جنوب سيناء 250 وحدة سكنية.

- بني سويف 825 وحدة سكنية.

- المنيا 777 وحدة سكنية.

- سوهاج 851 وحدة سكنية.

- قنا 2955 وحدة سكنية.

- أسيوط 3130 وحدة سكنية.

- الأقصر 2610 وحدة سكنية.

- أسوان 665 وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر

- العاشر من رمضان بواقع 5 آلاف و639 وحدة سكنية.

- برج العرب الجديدة بواقع 1000 وحدة سكنية.

- السادات بواقع 300 وحدة سكنية.

- أسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية.

- المنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

- مدن حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية.

- مدينة 15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية.

- أكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية.

- حدائق أكتوبر بواقع 10 آلاف و204 وحدات سكنية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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