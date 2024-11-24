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الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

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الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

الدوري الممتاز، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن أمام زد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - أعلن طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل مودرن سبورت أمام زد في الدوري 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد مصطفى، محمود دسوقي، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع، ابراهيم أجاسا.

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى،عبد الله حافظ، فيجيري، أميسي، محمد صبري، طارق سيد، محمود رزق، محمد نصير، ايبا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ترتيب مودرن سبورت وزد في الدوري الممتاز

ويتواجد فريق مودرن سبورت المركز الثاني عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتين، بعد التعادل أمام إنبي وبتروجت، بينما يتواجد زد في المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة عقب الخسارة والتعادل في أول لقاءين.

حكام مباراة مودرن سبورت وزد في الدوري 

 

ويدير لقاء مودرن سبورت ضد زد طاقم حكام مكون من طارق مجدي ويساعده شريف عبدالله وأحمد رشدي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا ومحمد عبد العزيز حكما لتقنية الفيديو وأحمد جمال حكما مساعدا لتقنية الفيديو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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