الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون 1-1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره إيبسويتش تاون بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 2، وأدرك هاتشينسون هدف التعادل لفريق أيبسويتش تاون في الدقيقة 43.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيبسويتش تاون

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، جوني إيفانز، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، أماد ديالو، ماركوس راشفورد.

فيما يجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد كل من: بايندير، مالاسيا، لوك شاو، ماينو، ماونت، أوجارتي، أنتوني، هويلوند وزيركزي.

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة مانشستر يونايتد

وشهد تشكيل إيبسويتش تاون تواجد المصري سام مرسي أساسيا وجاء كاملا كالتالي:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، فيما يملك إيبسويتش تاون 8 نقاط في المركز التاسع عشر، قبل الأخير.

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