الرياضة - 07:24 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 24 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - سعر الدولار.. تذبذب سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، فسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم نحو 49.61 جنيه للشراء، 49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

وتوفر الأسبوع، لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا.

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.71 جنيه 49.61 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.70 جنيه 49.60 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.75 جنيه 49.66 جنيه

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 49.61 جنيه للشراء، 49.71 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر بيع الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر بيع الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر بيع الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.66 جنيه للشراء، 49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.70 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.